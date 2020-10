Eva (3) heeft een nieuwe verjaardagswens: 4 miljoen euro

Inderdaad, 4 miljoen euro. Niet voor haarzelf, maar om het onderzoek naar Ewingsarcoom te financieren. Dat is een zeldzame vorm van botkanker die bij Eva werd geconstateerd.

Stichting

Ellen Zwiers en Sharrol Pattiwael, de ouders van Eva, hebben de Stichting Ewingsarcoom Verdient Aandacht (EVA) opgericht. Daarmee zamelen zij geld in voor onderzoek naar Ewingsarcoom. In Nederland wordt dat namelijk nog niet gedaan. "We weten hoe het is om gesteund te worden in zo'n moeilijke tijd", zegt Eva's vader Sharrol. "Met de stichting willen we geld ophalen om ook anderen die deze ziekte hebben te ondersteunen."

Geen kaarten maar geld

Vorig jaar werd Eva op haar derde verjaardag bedolven onder de kaartjes, knuffels en speelgoed. Het overweldigende succes van hun oproep om Eva te steunen, heeft de familie enorm goed gedaan. "Het voelt heel fijn. Maar dit jaar willen we mensen vragen om te doneren, in plaats van kaarten en ballonnen te sturen", zegt Ellen, de moeder van Eva.

Schoon, maar niet beter

Na een heel zwaar jaar gaat het inmiddels heel goed met Eva. Ze is fit, vrolijk en energiek. "Het is fantastisch om haar zo te zien, maar ze is nog niet beter, ze is alleen schoon verklaard. Dat betekent dat ze nu geen aanwijzingen zien voor actieve kankercellen, maar ze blijft wel onder strenge controle", aldus Ellen.

Verjaardagsdonaties

Op 26 oktober wordt Eva 4. Ze mag dan naar de basisschool en daar heeft ze enorm veel zin in. En wat ze dit jaar voor haar verjaardag wil? Eva: "Oorbellen en centjes voor de stichting. Om andere kindjes beter te maken."

