Voorwaardelijke celstraf voor plaatser nepbom Scheper Ziekenhuis: 'Het was een wanhoopsactie'

De man die in augustus een nepbom bij de ingang van het Scheper Ziekenhuis in Emmen legde, heeft een maand voorwaardelijke celstraf gekregen wegens bedreiging. Volgens de man was het 'een wanhoopsactie'.

Op 19 augustus liet de man in de nacht een verdacht pakketje achter bij het ziekenhuis. De politie begon een onderzoek en al snel werd de Emmenaar aangehouden.

Overleden

Volgens de man was er sprake van een 'trauma-escalatie'. Hij zegt dat hij in 2017 door een medische situatie bijna was overleden.

De man moest naar eigen zeggen zeven keer geopereerd worden aan een tumor. Daarbij moesten ook zijn blaas, nier en prostaat worden verwijderd, en dat zou volgens hem niet besproken zijn door de artsen. "Ik heb verschrikkelijke verliezen geleden", stelde de man. "Het werd me te veel om dit mee te maken op 35-jarige leeftijd."

Zijn daad was naar eigen zeggen een 'wanhoopsactie' om zijn klachten bij het ziekenhuis onder de aandacht te brengen. De man bracht een plastic tas met daarin een basketbal, elektriciteitskabels, flessen met vloeistof en brieven met bedreigende teksten aan het personeel naar het ziekenhuis.

De beveiliging belde daarop de politie, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd opgeroepen.

Angst

De man stelde dat hij geen mensen wilde bedreigen met de actie, maar alleen zijn klachten onder de aandacht wilde brengen. "Ik had er een briefje bij gedaan met 'nep' erop." Naar eigen zeggen had de man lukraak wat voorwerpen uit de woonkamer bij de brieven gestopt. "Zodat het niet direct de prullenbak in zou gaan."

Volgens het Openbaar Ministerie was het echter niet duidelijk dat het om een nep-explosief ging. "U heeft met deze actie enorme angst veroorzaakt bij omstanders, patiënten en personeel van het ziekenhuis."

Wanhoop

De verdediging stelde dat de man, gezien zijn medische voorgeschiedenis, verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Ook stelde zijn advocaat dat hij geen intentie had om te bedreigen. "Hij voelde zich niet gehoord. Hij heeft uit pure wanhoop gehandeld."

De rechtbank deed meteen uitspraak in de zaak en stelde dat de nepbom wel 'daadwerkelijk kon worden gezien als explosief' en dat de man daarmee mensen angst heeft aangejaagd.