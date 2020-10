Drenthe is nieuw dorp rijker: Timmerdorp in Dwingeloo is af

Creatief

En nee, gewone rijtjeshuizen, daar doen de jonge bouwvakkers niet aan. De meest creatieve bouwwerken stampten ze uit de grond. "We hebben een best grote hut. Met twee glijbanen, een klimmuur en een trap", vertelt een trotse Muus. Het huis dat hij met zijn vrienden bouwde is drie verdiepingen hoog.

Ook trots is Isabelle, die goedkeurend naar het huis dat zij samen met vriendinnen in elkaar timmerde kijkt. "Dit is het meisjeshuis. Met een glijbaan en een schommel", legt ze al wijzend naar alle onderdelen uit. Om het geheel wat gezelliger te maken, hebben ze met stiften de boel voorzien van een kleurtje.

De kinderen hebben een week lang druk gebouwd: (tekst gaat door onder video)

Het is voor het eerst dat er een timmerdorp in Dwingeloo wordt gebouwd. Organisator Bram Bloemerts van BURO BRAM bedacht het in samenwerking met het Beleefpark Dwingeloo.

"Het mooie is dat je er meerdere dagen mee kunt vullen. Sommige kinderen zijn hier al acht dagen bezig met bouwen. Je bent allemaal lekker buiten, da's toch een keer wat anders dan achter de iPad", aldus Bloemerts.

Veilig

De jonge bouwers zijn allemaal tussen de 6 en 15 jaar. Om ongelukken te voorkomen werden ze goed in de gaten gehouden door toezichthouders die ze ook hielpen bij de bouw. En ook moesten de kinderen voor elke extra verdieping, glijbaan of trap een vergunning aanvragen bij de organisatie, die deed alsof het de gemeente was.

"Als de hut stevig genoeg was, dan mochten ze verder bouwen", legt Bloemerts uit, die meer dan tevreden is over de eerste editie van het bouwfeest in Dwingeloo. "We hadden gerekend op zo'n honderd deelnemers, maar dat zijn er uiteindelijk 267 geworden."

Het was nog wel even spannend of het evenement verder kon gaan na de persconferentie van afgelopen dinsdag. "Maar dat is met veel dank aan de gemeente gelukt. We mochten doorgaan als scoutingactiviteit, dus niet als evenement, daardoor kon het bouwdorp verdergaan", aldus Bloemerts. Wel werden er extra regels ingesteld. Zo waren ouders beperkt welkom in het timmerdorp en werd er niet tegelijk gepauzeerd.

Burgemeester

Een dorp zonder burgemeester kan natuurlijk niet, dus voor de gelegenheid kleedde een van de organisatoren zich om tot burgervader, inclusief hoge hoed en ambtsketen. Aan het eind van de bouwweek controleerde hij samen met een 'makelaar' alle bouwwerken. Alle kinderen kregen een bouwdiploma, nadat hun bouwwerk grondig was gekeurd.

De organisatie is enthousiast en denkt nu alvast na over een tweede editie volgend jaar. Mogelijk wordt het timmerdorp dan gebouwd in de zomer, zodat de kinderen dan de laatste nacht in hun eigen woning kunnen blijven slapen.

Volgend weekend kunnen de kinderen nog spelen in hun zelfgemaakte huizen. Daarna blijven de bouwwerken waarschijnlijk wel staan, maar wordt het terrein mogelijk gebruikt om te lasergamen of paintballen. Daarover denkt Bloemerts nog na.