Tennisclubs profiteren van voetbal- en volleybalverbod

"Wij hebben ruim vijftig mensen die lid zijn geworden afgelopen zomer en daarvan is ongeveer de helft lid gebleven", zegt voorzitter Douwe Deinum van de Zuidlaren Tennis Club.

Zomerchallenge

Vanuit de tennisbond was er een zogeheten zomerchallenge. Mensen konden kennismaken met tennis tegen een voordelig tarief, vanuit de gedachte om fit te blijven in een periode dat veel andere sporten stilliggen. En met succes: voor het eerst in tien jaar ziet de tennisbond het ledenaantal stijgen.

"Het was ongekend afgelopen zomer. We hebben bijna tachtig leden tijdelijk mogen begroeten", kijkt Helenus de Reus van tennisclub Bargeres in Emmen terug. "Daarna is de helft gebleven."

Maar los daarvan hebben ook tennisclubs het moeilijk, wil De Reus benadrukken. "Net als bij voetbal hebben wij ook een derde helft. De vierde set noemen we dat. De kantine is hier ook dicht. Dus we zijn aan het overleven."

In Emmen is familie De Vries nu 's weekends op de tennisbaan te vinden. Een echte volleybalfamilie, maar inmiddels fanatiek aan het tennissen geslagen.

'We hadden thuis nog wat rackets liggen'

"Ik ben zelf begonnen met tennis toen volleybal stopte in maart. Mijn ouders hebben vroeger getennist, dus we hadden nog wat rackets thuis liggen. En ik ben dat fanatiek gaan doen, ik zit nu ook op tennis en train één keer per week. 's Weekends gaan we met z'n allen, want dat mag nog wel. Een leuk familie-uitje", lacht Femke de Vries.

De overgang van volleybal naar tennis was wel wennen. "Heel apart. Volleybal is een echte teamsport en dat doe je samen. Met tennis sta je er alleen voor: als jij de bal in het net slaat, ben jij diegene die het fout doet. Het is heel verschillend, maar allebei erg leuk."

In Zuidlaren stelt de tennisclub de banen open voor sporters die niet terechtkunnen door het coronavirus bij hun eigen sportclub, zoals het voetbal. Jeremy Pfundt is één van die nieuwe leden. "Ik ben zelf lid van de voetbalclub en had een abonnement op de sportschool. Dat stopte in maart. Ik wilde toch wat blijven doen en er bleef weinig over. Dit kwam als aanbieding voorbij en het is heel leuke uitkomst, moet ik zeggen."

Positieve reacties

Deinum krijgt positieve reacties terug van de nieuwe leden. "Ja, ze vinden het een erg leuke sport", vertelt de voorzitter. "Volleyballers en voetballers hebben van nature aanleg voor tennis. Ze hebben balgevoel en gevoel voor timing. Maar als je het nog nooit gedaan hebt, dan is les wel handig. Want tennis is een technische sport."

Aanbiedingen

ZFC lanceert dit weekend een nieuwe aanbieding om mensen te stimuleren in beweging te blijven. Ook naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die afgelopen week zijn aangekondigd. "Als mensen zich vastleggen voor twee jaar, dan krijgen ze tien gratis lessen en dan mogen ze ook dit seizoen gratis gebruik blijven maken van de faciliteit."

Ook TC Bargeres heeft nog een regeling: "Als je nu lid wordt voor volgend jaar, dan is dit hele jaar nog gratis. Dus dat is wel gaaf."

Femke en Jeremy blijven in ieder geval tennissen, ook wanneer voetbal en volleybal weer door kan gaan.