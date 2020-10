Doorbraak compensatie voor Molukse KNIL-militairen

De overeenkomst tussen een vertegenwoordiger van de KNIL-veteranen en het Veteranen-instituut is de allereerste stap op weg naar vereffening van militaire ereschulden, meldt EenVandaag. Het zijn schulden die zijn ontstaan in de periode dat Nederland een koloniale mogendheid was: in Nederland-Indië werd de orde in die kolonie gehandhaafd door het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger.

Veel Molukkers vochten in het Nederlandse leger. Maar nadat Indonesië een onafhankelijke republiek werd, waren de Molukse KNIL-militairen niet meer welkom op de Molukken. Samen met hun gezinnen kwamen de militairen in Nederland, waar ze jarenlang woonden op plekken zoals voormalig Kamp Westerbork. "Een pensioen kregen onze vaders niet, ofschoon ze ooit in dienst waren van het Nederlandse leger", zegt Leo Reawaruw, voorman van Maluku4Maluku.

Hoeveel geld die regeling gaat kosten staat nog niet in de overeenkomst. Volgens Reawaruw kan dat oplopen tot 200.000 euro per Molukse KNIL-militair. In totaal kwamen er zo'n 4.000 naar Nederland. Daarnaast komen er in de Molukse wijken speciale steunpunten waar veteranen of hun familie hulp kunnen vragen.