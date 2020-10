De kunst van het verhalen vertellen

Loek is vanaf zijn vijftigste professioneel verhalenverteller. Maar in de tijd dat hij begon leek het beroep wel op zijn retour. "Ik woonde in die tijd in Overijssel. En in de provincie waren wij met drie mensen die voor hun beroep verhalen vertelden. Maar nu, nu zijn er opleidingen voor. Je hebt in Utrecht de vertelschool. In Zwolle de verhalenboot en in Antwerpen een kasteel waar wekelijks tientallen mensen bij elkaar komen", vertelt Loek.

In de wederopbouw van het beroep heeft Loek een belangrijke rol. Hij coacht de mensen die ervoor aan het leren zijn. Maar wanneer is iemand nou klaar om verhalenverteller te worden? "Wanneer iemand een goede verhalenverteller is? Als hij merkt dat wat hij vertelt, iets losmaakt bij de mensen die luisteren. Dan kun je zeggen; je bent geslaagd in je bedoelingen."

De meeste tijd in het zijn van verhalenverteller zit hem in het zoeken naar verhalen. "Je hebt daar tegenwoordig je internet voor, maar natuurlijk ook de bibliotheek. Maar het belangrijkste is misschien wel de verhalen die mensen je vertellen. Daar vraag je soms op door en dat neem je mee naar huis. Wanneer je dan je fantasie erop loslaat, dan ontstaat er een verhaal."