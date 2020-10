Afgezwaaide wethouders Hoogeveen: Dit afscheid valt zwaar

Giethoorn en Vos waren de laatste twee overgebleven wethouders, nadat Gemeentebelangen begin juli het college in Hoogeveen liet vallen. Kort daarvoor waren de Gemeentebelangen-wethouders Jacob van der Heide en Erwin Slomp al opgestapt. Giethoorn en Vos moesten afgelopen week plaatsmaken voor een zakencollege.

"Het afscheid was heel bitter", kijkt CDA'er Erik Giethoorn in het Radio Drenthe-programma Cassata terug. "Het voordeel was dat ik dit afscheid zag aankomen. Ik heb een aantal maanden aan het idee kunnen wennen. De afgelopen tijd heb ik de tijd gehad om af te bouwen en op een goede manier overdrachtsdossiers te maken. Ik kijk ook zeker niet met wrok terug."

Ook voor Vos (ChristenUnie) valt het afscheid zwaar. "Ik had de mooiste baan van mijn leven en voor mijn gevoel was mijn werk nog niet af. Nu moet ik echt detoxen als wethouder. Het is een intensieve baan van 's ochtends best op tijd tot 's avonds behoorlijk laat. Je bent er 24 uur per dag en in mijn geval zes dagen per week mee bezig. Maar net als Erik kijk ik blij en dankbaar terug dat ik de mooiste baan van de wereld heb mogen uitvoeren."

Crisis in Hoogeveen

Begin dit jaar wordt duidelijk dat de gemeente Hoogeveen zwaar in de financiële problemen zit. Het miljoenentekort over 2019 was zo hoog opgelopen dat de bodem van de algemene reservepot was bereikt. In juni brengt het college de notitie 'De Samenredzaamheid van Hoogeveen' naar buiten, om de problemen aan te pakken. Begin juli voelt wethouder Jacob van der Heide geen vertrouwen meer van de gemeenteraad en stapt op, een dag later gevolgd door zijn collega collega-wethouder Erwin Slomp. Ruim een halve week later valt het college.

De afgelopen maanden hebben twee informateurs het rapport 'Op weg naar een schone lei voor Hoogeveen' geschreven. Zij concluderen: er is een hoge zuurgraad, verziekte onderlinge verhoudingen, minder plezierige omgangsvormen en het college is niet in control. Het advies: tijd voor een zakencollege.

'Wij zagen ook de financiële problemen'

Vos en Giethoorn vinden dat hen als wethouders weinig te verwijten valt. Vos: "Wij zagen als college echt wel dat het financieel niet de goede kant op ging met Hoogeveen. Dan kan je je zelf misschien verwijten dat we te lang hebben gewacht op financiële meevallers die niet kwamen. Maar dat heb je ook niet in de hand. Dat geldt ook een beetje voor de financiële tekorten. Al met al hadden we een huishoudboekje dat niet met elkaar in evenwicht was."

"Als je er niets aan doet, dan moet ik mezelf verwijten dat ik een bord voor de kop heb. Dat is niet zo. We hebben als college geprobeerd om bij te sturen. Zo hebben we een uitgavenstop ingesteld, specialisten geraadpleegd en in het land gekeken wat daar gebeurde. En elk jaar hoop je maar weer dat de Wmo- en jeugdhulpuitgaven meevallen. Dat blijkt niet zo te zijn. Maar daarin zijn wij niet de enige. Ik ken zo driehonderd gemeentes waar dat hetzelfde is", aldus Vos.

Erik Giethoorn denkt ook nog steeds dat het niet te laat was voor het college om de financiële problemen op te lossen. "Voor dit jaar hebben we bijvoorbeeld nog een tekort van 6 miljoen omgebogen. We komen dicht bij de nul uit. Daarnaast hebben we als college altijd goed samengewerkt."

Oorlogspad

"Misschien hadden we de coalitiepartijen beter moeten meenemen in mei en juni in onze plannen om de tekorten op te lossen. Maar we wilden alle partijen gelijk behandelen, samen naar een breed draagvlak toe. Maar de verhoudingen in de raad waren al scheef. Omdat er op het scherpst van de snede werd gespeeld, kwamen er scheurlijnen in de coalitie. Op het laatst was er niets meer aan te doen."

Vos beaamt dat. Volgens hem was de oppositie vanaf het begin van de financiële crisis op oorlogspad. "Het heeft me geraakt dat op de Schone lei-avond de fractievoorzitter van D66 zei: 'Goh, wat hebben wij uitgezien naar de val van dit college.' Dat vind ik jammer. Het geeft de verhoudingen weer. Maar wij hebben altijd geprobeerd om verbindingen te blijven zoeken."