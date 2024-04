Kunstenares Loes Heebink vernietigde haar eigen kunst voor documentaire: 'Heel symbolisch'

De aanleiding voor haar documentaire was een expositie in de Havikshorst in De Wijk. Samen met twee andere kunstenaars had ze daar de tentoonstelling Contrast opgezet. "In 2019 overleed Guus Hellegers, wiens werk daar als hommage werd tentoongesteld", zegt Heebink. "Plotseling overleed een week na de opening Francisca Zijlstra, mede-exposant. Dus ik werd geconfronteerd met het feit dat ik de enige nog levende kunstenaar van die tentoonstelling was. Dat was even slikken."

Symbolisme

Heebink, die in de voormalige melkfabriek in Kolderveen atelier houdt, had in eerste instantie spijt van het verzagen van haar kunstwerk. Fluisteraars was een kunstwerk van drie levensgrote dieren van 'greencast' plexiglas. Een speciaal type recyclebaar plexiglas. Na het 'vershredderen' bleef er plexi-as over. Daarvan maakte Heebink onder andere tinnen bekers met het as. "Heel symbolisch, want in hetzelfde weekend dat ik mijn kunstwerk aan het vershredderen was, overleed mijn moeder. Het uitstrooien van de plexi-as over die bekers heb ik gefilmd en dat is onderdeel geworden van het kunstwerk."