Motorseizoen geopend mét zegen van de pastor

Behouden thuiskomst

Het idee daarvoor komt van Jos Velt. "De zegening van de motoren wordt al jaren gedaan in het Limburgse Grubbenvorst bij Venlo. Daar komen iets van tweeduizend man op af. Ik dacht: dat moet hier ook kunnen. Vorig jaar kwam ik pastor Wielens tegen en toen opperde ik dat. Hij was meteen enthousiast. Toen hebben we dit op poten gezet."

Sleutelhanger met Christoffel

En als de viering is afgelopen, dan krijgt iedere motorrijder met het gewijde water. "Dat is gewoon kraanwater. Maar ik heb daar de zegen over uitgesproken. Het is wijwater dat we gebruiken bij de doop, dat we gebruiken om een kruisteken te maken en we gebruiken het vandaag bij de zegening van de motorrijders.