Warmste 6 april ooit, ondanks waarschuwingen eerste voorjaarsduik

Niet eerder was het op 6 april zo warm als vandaag. Om 14.10 uur is in Eindhoven een temperatuur van 24,6 graden gemeten. Ook namen zonaanbidders vandaag al een duik in 't Nije Hemelriek, ondanks waarschuwingen tegen het koude water.

Het oude warmterecord lag op 24,5 graden en stamt uit 2020. Hoewel de zomerse dag bijzonder vroeg is voor de tijd van het jaar, is het niet recordvroeg, meldt Weer Online. Gemiddeld stijgt het kwik ergens in het land pas op 3 mei tot boven 25 graden.

Warmterecords

2023 haalde zeven datum-warmterecords en één kouderecord. In 2022 werden acht warmterecords genoteerd tegen één kouderecord en in 2021 één kourderecord tegenover zeven warmterecords. In 2020 werd geen enkel kouderecord genoteerd, maar wel veertien warmterecords. Warmterecords komen tegenwoordig veel vaker voor dan koude records.