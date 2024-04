Het unieke groene goud: Crazy Plantenmarkt groot succes

Geen doorsnee ficus, cactus of vingerplant was er vandaag te vinden: in de MFA Kloosterveste in Assen waren vooral heel veel bijzondere en zeldzame kamerplanten te koop of te ruil.

Zoals een albino monstrera. "Een groene gatenplant met heel veel witte vlekken. Een albino, eigenlijk een foutje. Normaal werden die gewoon weggemieterd, tegenwoordig zijn het verzamelitems geworden", legt organisator Tessa John uit.

Crazy van groen

Op social media is John beter bekend als de 'Crazy Plantlady'. "Zeven jaar geleden is mijn passie begonnen toen ik een pannenkoekplant zo had gekweekt dat ik er weer babyplantjes van kon maken. Toen ik op Instagram ging kijken voor tips ontdekte ik dat er een grote online plant-community bestond waar allerlei soorten te verkrijgen waren die je niet in een tuincentrum ziet."