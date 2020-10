Cascaderun coronastijl: Zelf lopen over het parcours in Hoogeveen, wanneer je wil

De Cascaderun heeft de Cascade Challenge bedacht. Deze challenge kan tussen 15 oktober en 15 december gelopen worden.

"Er zijn drie reden waarom we dit organiseren", legt Michael Brinkhof van de organisatie uit. "We willen Hoogeveen zoals altijd, in beweging krijgen. De tweede reden is dat de Cascaderun in april niet is doorgegaan, dat is natuurlijk erg jammer. En we zouden in oktober de testlopen van Runners World periodiek tien keer hebben in aanloop naar de Cascaderun in april toe. Dat kan door de coronacrisis ook niet doorgaan. Vandaar dat we dit hebben neergezet."

'GO!'

Léon van Weenen en Eric Scheer lopen vandaag met Brinkhof de challenge. De drie lopen vaker samen. Loslopen, wat loopscholing, rekken en strekken. Klaar voor de start. "Ja?", vraagt Scheer aan de twee anderen. "GO!"

Het parcours is voor de challenge 5 Mijl en is dezelfde route als de 'gewone' Cascaderun op die afstand. "Waar normaal gesproken ook de start is, is nu een plakkaat op de weg geplakt en bij de finish in de Hoofdstraat hetzelfde verhaal."

Het drietal loopt 1,5 meter uit elkaar en wil gaan voor een tijd van ongeveer vijftig minuten. Dat doel wordt ruimschoots behaald. "Even checken", zegt Scheer terwijl hij op zijn horloge kijkt. "Ja, 45 minuten. Toch iets sneller. Ik ben tevreden, super."

'Lekker gelopen'

Het ging de heren ook niet om een snelle tijd, maar gewoon om lekker samen te lopen. "Het ging goed, het was lekker. Lekker met z'n drieën weer de Cascaderun gelopen. Jammer van het buitje, maar wel genoten", zegt Léon van Weenen na afloop.

"Het is wel apart. Boven de gehele sport hangt momenteel bewolking. Als wij normaal gesproken de Cascaderun lopen in april is het hartstikke mooi weer. Vandaag een dikke regenbui. Dat past er nu wel een beetje bij", concludeert Scheer.

Brinkhof: "Voor nu is het een goed alternatief. We kunnen geen zinnig woord zeggen over waar we naartoe gaan, ook niet in 2021. Het is allemaal afwachten."

Wie meedoet aan de Cascaderun Challenge, kan het resultaat naar de organisatie opsturen. De uitslagen worden op de site van de run geplaatst.