Op jacht naar olifantenpaadjes in Hoogeveen

Normaal organiseert Kunstroute Hoogeveen rond deze tijd van het jaar een evenement, waarbij nieuwsgierigen een kijkje kunnen nemen bij de kunstenaar thuis. Op bezoek bij een schilder in zijn atelier of bij een beeldhouwer in zijn werkplaats bijvoorbeeld, maar dat zit er dit jaar door corona niet in. Daarom bedachten Ada Veldman en Geert Oldenbeuving een alternatief 'evenement': een fotowedstrijd waar iedereen aan deel kan nemen.

Wie kiekt het mooiste olifantenpaadje?

De opdracht was simpel: zet zo mooi mogelijk een olifantenpaadje in de gemeente Hoogeveen op de foto. In september ging de wedstrijd van start en uit alle inzendingen zijn door een jury de tien mooiste plaatjes gekozen. Deze zijn afgedrukt op aluminiumplaten en worden vanaf morgen tentoongesteld in de etalage van een leeg pand in de Tamboerpassage in Hoogeveen.

Er waren tientallen inzendingen, maar tien deelnemers winnen dus een plekje in de tentoonstelling en krijgen uiteindelijk hun eigen foto op aluminium. "Overal zijn wel olifantenpaadjes", denkt Ada Veldman, zelf fotograaf en lid van Kunstroute Hoogeveen. "Daarom was het zo'n toegankelijke wedstrijd. Iedereen kon meedoen, van jong tot oud. Zo deed er ook een twaalfjarig meisje mee, die een van de tien mooiste foto's schoot. Een prachtige foto met zelfs een geknutselde olifant erop. En deze is ook bijzonder." Ze wijst naar een plaatje van een heel lang olifantenpad, kronkelend tussen de bomen door, dwars door een grasveld. "Deze vind ik misschien wel de mooiste."

Binnendoor over het gras

"Olifanten hebben de neiging om altijd maar achter elkaar aan te lopen, over een vastgesteld pad", verklaart Geert Oldenbeuving de naam 'olifantenpad'. "Al is het door een groentetuin, dan denderen olifanten daar dwars doorheen. Zo zit het ook met olifantenpaadjes gemaakt door wandelaars of fietsers. Ook al scheelt het soms niet eens zoveel in afstand, mensen denken toch even binnendoor over het gras te kunnen."

Prijsvraag: waar zijn de olifantenpaadjes?

Aan de tentoonstelling heeft Kunstroute Hoogeveen een prijsvraag verbonden: als je alle locaties van de tien olifantenpaadjes kunt noemen, win je een workshop naar keuze bij een van de aangesloten kunstenaars bij de organisatie. Wat moet je daarvoor doen? Haal een inschrijfformulier bij Veldman Mode of Singer Naaimachines in de Tamboerpassage of uit de Hoogeveensche Courant.

Benieuwd naar de winnende foto's? Achter een etalageruit in het winkelcentrum staan de tien platen op twee ezels te pronken. Kunstroute Hoogeveen mag de leegstaande winkelpanden gebruiken als expositieruimte. Zo kunnen voorbijgangers verschillende kunstwerken bekijken in de binnenstad.