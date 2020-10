De Week van Drenthe: we gaan in lockdown light

Nieuw is ook dat er na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht mag worden, en ook mag er na dit tijdstip geen alcohol meer gedronken worden in openbare ruimtes. De maatregelen gaan in voor vier weken. Doel van de maatregelen is om contacten tussen mensen in te perken.

Ook mogen amateursporten in groepsverband niet meer. Vervelend voor de voetballers en volleyballers, maar tennisclubs varen hier juist goed bij. Zij zien het aantal leden groeien door de coronacrisis. Premier Mark Rutte noemde tennis tijdens de persconferentie nog expliciet.

Voor bezoekers van zuipketen in de gemeente Meppel, De Wolden en Westerveld worden de teugels ook strakker aangetrokken. De keten worden gezien als huishouden en mogen daarom drie bezoekers ontvangen.

Eigen teststraat

Voor medewerkers van Zorggroep Drenthe goed nieuws. Zij kunnen zich laten testen in een eigen teststraat. Medewerkers van Zorggroep Drenthe kunnen zonder afspraak 's morgens naar de teststraat rijden en zich laten testen. Het materiaal gaat vervolgens zo snel mogelijk naar een laboratorium en de medewerker krijgt meestal een dag later al de testuitslag. Zo kunnen medewerkers na een negatieve test sneller weer aan het werk en komen roosters minder onder druk te staan.

(Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Inzamelingsactie

Naast corona was er ook ander nieuws. Zo was er een inzamelingsactie voor slachtoffers van de oorlog in Nagorno-Karabach. Armeniërs uit Assen startten de actie. Twee weken geleden brak er oorlog uit in het gebied, waardoor veel mensen wegvluchtten en dakloos raakten. Assen heeft een grote Armeense gemeenschap en er zijn veel Armeniërs die de vluchtelingen en slachtoffers van de oorlog willen ondersteunen. Ze zamelen geld in of proberen zo veel mogelijk hulpgoederen bij elkaar te krijgen om naar Nagorno-Karabach te sturen.

