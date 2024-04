Sylvia verloor haar zoon (17) aan zelfdoding, nu zet ze zich in voor lotgenoten: 'De verbinding heb je direct'

Bij OOK vindt ze de steun die ze nauwelijks ergens anders vindt. "Het gaat om ouders die een kind hebben verloren. Al is het stil geboren, of met een ongeluk, ziekte. Dat maakt eigenlijk niet uit."

Het delen in het ouderschap geeft haar meer herkenning, dan het verlies aan zelfdoding, vindt ze. Zo heeft ze ook rouwgesprekken gevoerd bij een vereniging voor lotgenoten die dierbaren aan zelfdoding hebben verloren. "Dat was heel fijn. Maar dan heb je toch mensen die bijvoorbeeld hun man zijn verloren of hun vader of moeder. Een kind is dan toch anders."

Troost en herkenning

Via-via kwam ze met OOK in aanraking. "Ik wist eerst niet dat het er was", vertelt ze. "Bij OOK vind ik heel veel troost en herkenning." De vereniging organiseert onder andere gespreksgroepen, wandelingen en koffieochtenden, zoals gisteren in Spier.