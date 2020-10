Muzieklijst Harry's Blues zondag 18 oktober 2020

De op 3 oktober overleden altsaxofonist Jenne Meinema, hij was 89 jaar, speelde een stevig partijtje mee in de noordelijke muziekwereld. Hoewel hij geen beroepsmuzikant was hij in tal van orkesten in vele zalen te zien en te horen. Altijd gezellig en coöperatief. In 1968 speelde hij op een paar nummers van het album Trippin' thru' a midnight blues van Cuby & the Blizzards. Onder de titel King of the world werd het album later ook in Amerika uitgebracht. In 2000 maakte Harry Muskee, voor zijn programma Bluesspots, een uitgebreide opname met Jenne.