HZVV blijft in titelrace terwijl VKW dieper in gevarenzone komt

Want niet veel later, in minuut 30 mocht de thuisploeg een corner nemen. De verdediging van Hoogeveen wist de bal slechts gedeeltelijk weg te werken, waardoor de dreiging niet verdween. VKW'er Mathijs Eggens profiteerde optimaal en joeg de bal hard tegen de touwen, waardoor de spanning weer volledig terugkeerde in de wedstrijd.

De laatste grote kans in de eerste helft was ook voor VKW. Na een snelle counter stond Werner Wijnholds oog in oog met de keeper, maar zijn stift miste precisie en HZVV-keeper Rodney Rosink bracht redding.

Tempo omhoog