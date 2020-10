De oogst van de wilde lijsterbes bij de Drentsche Aa

"Het is een goed lijsterbessen jaar. Ik heb hem op verschillende plekken al gezien," vertelt Van Loon. Vanaf juli begint die te kleuren, en in augustus is die oogstrijp.

Zeldzaam

De inheemse bomen zijn zeldzaam geworden en daarom moet Van Loon het hele land door om geschikte zaden te vinden. "Wat wij doen is van alle soorten die wij oogsten, dus in principe alle houtengewassen in Nederland die we willen vermeerderen daar zoeken we de groeiplaatsen op waar het wilde genetische materiaal staat."

Uit 20 jaar onderzoek bleek dat ze hier vooral de oude agrarische cultuurlandschappen voor moeten bezoeken of de oude postkernen. "Die oude elementen zijn best duurzaam geworden," vertelt Van Loon.

Genenmateriaal beoordelen

Een van die plekken is de Holtstukken bij het Scheebroekerloopje. Van Loon: ''De plek waar wij nu staan, hier hebben ze waarschijnlijk zo'n 150 jaar geleden die houtsingels aangelegd. Waarschijnlijk alleen de bomen en die struiken zijn hier vanzelf gekomen en ook gebleven, omdat ze van nature hier in het landschap voorkomen. Er is hier geen boer die lijsterbes heeft aangeplant. Dat zijn allemaal dingen die je combineert om tot een uitspraak te komen van hoe betrouwbaar is dit genenmateriaal."

