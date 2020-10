Horecamedewerkers beginnen deze week in zorgcentrum in Hoogeveen

Horecamedewerkers die door de nieuwe coronamaatregelen thuiszitten, en de zorg waar extra handen meer dan nodig zijn. Kunnen we dit niet combineren dacht de Noord-Nederlandse Cooperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). Daarom deden ze een oproep. Horecapersoneel kon zich bij de organisatie melden om te komen werken in de zorg.

En hier werd veel gehoor aan gegeven. Zo schrijft de organisatie: "Inmiddels zijn er veel enthousiaste reacties op het initiatief binnengekomen, vanuit de horeca en zorgorganisaties." Resultaat: dinsdag gaan de eerste veertien horecamedewerkers van De Schildhoeve Buitengewoon in Fluitenberg aan de slag in woonzorgcentrum Jannes van der Sleedenhuis De Vecht en Jannes van der Sleedenhuis de Kaap in Hoogeveen.

Enthousiast

Robertkoen en Linda van De Schildhoeve Buitengewoon in Hoogeveen reageerden gelijk toen ze de oproep zagen. Zo schrijven ze in een bericht op Facebook: "We waren toevallig zelf ook al een tijdje bezig om een idee uit te werken om iets voor de zorg te kunnen betekenen. De zorg heeft het ook zwaar. Zij komen mensen tekort en wij hebben een team met enthousiaste gastvrije mensen welke wij tijdelijk geen werk kunnen bieden. Direct hebben we contact gelegd met Roeli Mossel en voor de volgende ochtend om 8 uur een afspraak gemaakt op het kantoor van het NNCZ." En dat resulteert er dus in dat de eerste medewerkers dinsdag beginnen.

Gastheren- en dames

De horecamedewerkers worden vooral ingezet als gastheren- en dames die bijvoorbeeld bezoekers in de zorginstellingen kunnen ontvangen. Ook kunnen ze koffie en thee schenken.

Meer weten? Om 07.30 uur maandagochtend vertelt Roeli Mossel, NNCZ-bestuurder op Radio Drenthe meer over het initiatief. Om 08.30 uur hoort u Robertkoen Blokzijl van De Schildhoeve over waarom hij zijn bedrijf gelijk heeft aangemeld.

