Een auto is vanochtend vroeg uitgebrand op een parkeerplaats langs de N34 bij Emmen. De eigenaar was niet bij de auto, er raakte niemand gewond.

De brand werd tegen half zes vanochtend gemeld. Toen de brandweer bij de brand kwam stond de auto al volledig in brand. De brand was daarna snel onder controle. De politie kan nog niet zeggen of de brand is aangestoken.