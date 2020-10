Michael de Leeuw redt punt voor FC Emmen na weggevertjes

Bij een zege op Fortuna Sittard was FC Emmen geklommen naar de tiende plek in de eredivisie, maar zover kwam het niet. Het duel tussen de nummers 16 en 18 in de eredivisie eindigde in 2-2, waardoor de Drentse club niet verder stijgt dan de 14e plaats.

De mannen van Dick Lukkien hebben nu drie punten uit vijf duels.

FC Emmen begon nog wel aardig, met Anco Jansen voor het eerst sinds 544 dagen weer in de basis, maar na een slechte terugkopbal van Caner Cavlan op Nick Bakker stond het na 18 minuten ineens 0-1. Bakker gleed uit, Lisandro Semedo pikte de bal op en gaf een niet te missen kans aan Sebastian Polter. Een goal die compleet uit de lucht kan vallen, want er was tot dat moment maar één ploeg die op zoek was naar een goal en dat was FC Emmen. Schoten van Caner Cavlan, Glenn Bijl, Simon Tibbling en Nikolai Laursen misten precisie met hun schoten en kopballen van Michael de Leeuw en Miguel Araujo gingen naast.

Vijf minuten na de 0-1 kwam Fortuna Sittard tot overmaat van ramp voor FC Emmen op 0-2 en weer ging er een gigantische fout van de thuisclub aan vooraf. Anco Jansen speelde bal volledig verkeerd terug op Michael Chacon. Chacon probeerde met een sliding nog te repareren, slaagde daarin niet en nadat Araujo en Bakker alleen maar terugliepen mocht Semedo uithalen vanaf randje zestien. Dennis Telgenkamp deelde in de malaise door vervolgens verkeerd opgesteld te staan (te ver voor zijn goal) en de bal feitelijk in eigen doel te slaan.

Emmen rechtte de rug en kreeg prima kansen op de aansluitingstreffer. Tibbling, Jansen en De Leeuw hielpen drie uitgelezen mogelijkheden om zeep.

En dus moest het in de tweede helft maar gebeuren, met debutant Ricardo van Rhijn voor Nick Bakker. En het gebeurde. Nikolai Laursen scoorde al zeer snel de 2-1 door attent te reageren op een slecht verwerkte voorzet van Cavlan door Fortuna-doelman Alexei Koselev. Een kwartier later was het, wie anders dan Michael de Leeuw, die weer eens goud waard bleek. De spits van Emmen was het eindstation na een schitterende aanval, met als aangever Cavlan. Het was voor De Leeuw zijn derde treffer in drie wedstrijden.

Emmen leek er dus op en over te gaan. Leek, want na de 2-2 en de wissel van Anco Jansen was het gedaan met de dadendrang. Sergio Peña dook nog wel één keer gevaarlijk op voor de goal van Koselev, maar daar bleef het bij. Fortuna Sittard was in de slotfase dichterbij een goal. Scoorde zelfs, maar gelukkig voor Emmen werd die goal (van invaller Emil Hansson) afgekeurd wegens buitenspel.