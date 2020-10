Hoogeveense bedrijven springen creatief in op thuiswerken

'Verzin iets voor de thuiswerker' was min of meer de opdracht vanuit de directie begin augustus. Met het oog op persconferenties over de 'tweede golf' moest Vepa inspelen op een veranderende vraag.

Al brainstormend met collega's kwam De Bruin op het inklapbare bureau. Ingeklapt is het een laag en klein kastje met retro-rode deurtjes, maar zodra die opengaan ontvouwt zich een wit tafelblad dat in hoogte verstelbaar is zodat er ook staand achter gewerkt kan worden. "Eigenlijk zo simpel he," zegt Jasper de Bruin. "Normaal zijn we jaren bezig met vormgevers, maar we hebben nu gekozen voor bestaande technieken en materialen. En dan zie je maar wat er mogelijk is in korte tijd."

De caravan in

Ook bij caravanproducent Kip in Hoogeveen proberen ze van een nood een deugd te maken. "Het seizoen loopt nu wel op zijn einde, zeker nu de meeste campings dichtgaan. Maar wij proberen het seizoen langer door te trekken," zegt Peter Hagenus.

Kip probeert de caravans die terugkomen uit de verhuur van vakantiegangers te slijten aan de zakelijke markt. Bij wijze van proef zijn al vier medewerkers thuis op de oprit aan het werk gegaan in een caravan 'van de zaak'.

"Er is zelfs een collega die het werk in de caravan combineert met een vakantie. "Die is naar Italië vertrokken en werkt vanaf zijn vakantieadres." Peter Hagenus is verantwoordelijk voor de marketing en laat trots de zonnepanelen zien op het dak. "Dan hoef je dus niet per se op de oprit thuis te staan, maar kan je ook op de hei gaan zitten." Vooralsnog lopen de zaken nog niet heel hard. "Maar we zijn pas een paar dagen bezig", zegt Hagenus.