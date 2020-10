Inbrekers blijven thuis in coronatijd, lagere najaarspiek verwacht

Als de dagen korter worden, slaan inbrekers normaliter vaker toe. Landelijk gezien daalde het aantal inbraken vorige maand met 20 procent vergeleken met een jaar eerder. "De week nadat het kabinet de strenge maatregelen aankondigde, bedroeg de daling zelfs al 30 procent", zegt Youri van der Avoird van de InbraakMonitor. De reden is volgens hem dat er veel thuisgewerkt wordt.

Ook de Nationale Politie zag het aantal inbraken met 30 procent afnemen, zegt landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden tegen het AD. De traditionele inbraakpiek aan het einde jaar zal volgens hem wel te zien zijn, maar de toename zal minder zijn.

Inbraken in Drenthe

Ook in Drenthe blijven inbrekers meer thuis. Het aantal inbraken in onze provincie is in de eerste negen maanden van 2020 met 10 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Van januari tot september vorig jaar werd in onze provincie 629 keer ingebroken. Dit jaar was dat tot nu toe 565 keer. De daling was het grootst in Borger-Odoorn. Daar zakte het aantal inbraken dit jaar onder de tien. Vorig jaar werd er nog 28 keer ingebroken. Een afname van bijna 70 procent. Ook in Emmen was de daling groot met 37 procent minder inbraken dan een jaar eerder.

In sommige gemeenten sloegen inbrekers dit jaar juist vaker toe. In Midden-Drenthe was die stijging het grootst. In de eerste drie kwartalen van 2019 sloegen inbrekers nog 27 keer toe. Dit jaar werd er al 45 keer ingebroken in die gemeente. Ook in Assen werd vaker ingebroken. In die gemeente werd bijna 50 procent meer ingebroken.

Bekijk hieronder de ontwikkeling van het aantal inbraken per gemeente

Inbraken per maand

In januari van dit jaar leek er voor inbrekers nog geen vuiltje aan de lucht. Er werd vaker ingebroken dan in 2019. Daarna begon het aantal inbraken af te nemen vergeleken met 2019. In mei was die daling het sterkst. Toen werd er 39 keer ingebroken, vergeleken met 83 keer in 2019. In juli en augustus was er met de versoepelingen van de maatregelen een stijging in het aantal inbraken te zien, maar in september werd de daling weer ingezet.

Bekijk hieronder het aantal inbraken per maand in 2020 vergeleken met 2019

Landelijk

Landelijk gezien werd er het vaakst ingebroken in Amsterdam. Daar sloegen inbrekers dit jaar tot nu toe 1.471 keer toe. Op de Waddeneilanden wordt het minst ingebroken. Alleen op Ameland werd dit jaar één inbraak gemeld.