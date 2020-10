Teleurstelling overheerst bij Anco Jansen en Ricardo van Rhijn ondanks persoonlijk 'succes'

Al roemde de aanvaller de veerkracht van zijn elftal dat na een 0-2 achterstand toch terugkwam tot 2-2. "Alleen is dat zo zonde, want het is niet voor het eerst dat we door eigen toedoen achter de feiten aanlopen en dan weer karakter moeten tonen. Dat is wel knap hoor, maar onnodig." Jansen hielde het overigens 65 minuten vol, daarna was de pijp leeg. "Dat lag ook wel een beetje in de planning. Er komen tenslotte nog veel meer wedstrijden. Nu ben ik aardig gesloopt, maar ik kijk uit naar veel meer wedstrijden."

Lees ook: Michael de Leeuw redt punt voor FC Emmen na weggevertjes

Net als Anco Jansen hadden velen ook Ricardo van Rhijn in de basisopstelling verwacht, maar de verdediger zelf gaf aan daarvoor nog niet klaar te zijn. "Het ging wel goed de afgelopen week, maar ik heb toch lang niet gespeeld en geen voorbereiding gedraaid. Dus daarom de keuze gemaakt om niet te starten."

Ondanks het 2-2 gelijkspel had Van Rhijn toch wel genoten van zijn debuut in het shirt van FC Emmen. "Van de vreugdemomentjes bij de goals natuurlijk en ja, we hebben na rust toch de nul gehouden. Toch hadden we in het laatst ook nog kunnen verliezen omdat we in mijn ogen na de 2-2 toch te onrustig werden en te snel de lange bal speelden."