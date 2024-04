Theaterstuk over Prinses van Zweeloo draait op vrijwilligers: 'Wat zij kunnen, kunnen wij ook'

Al tijdens het inzingen zit de stemming er goed in en wordt her en der al een grap uitgehaald. Kruimink: "Dit zijn dus alleen nog het koor van 110 mensen en de solisten, daar komen de leden van Muziekvereniging Excelsior, de band en de acteurs, later vlak voor de zomer nog bij. Ze repeteren nu apart maar straks moet dat samen en dat wordt best spannend. Maar ik heb al juweeltjes gezien en gehoord die we samen kunnen voegen."