De week van Drenthe: een wolf in Eelde en hakenkruisen in Westerbork

Het is zondagavond, tijd voor een terugblik op het nieuws van afgelopen week. Het nieuws ging van een loslopende wolf in Eelde naar hakenkruisen in Westerbork.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van deze week.

Wolf in Eelde

In Eelde is maandagmiddag een wolf gesignaleerd. Het dier liep door een woonwijk en is door een hardloper op de film gezet. Volgens Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt komt het regelmatig voor dat een wolf door bewoond gebied loopt. "In het Wolvenplan staat omschreven dat dit als natuurlijk gedrag wordt gezien, dus dat betekent dat ook beleidsmakers dit onderschrijven", aldus Lelieveld.

Op de video is te zien dat een hardloper linksaf slaat en de wolf rechtsaf. Van de Veluwe zijn beelden dat een wolf achter fietsers aanliep en ook in Drenthe zijn ervaringen bekend van fietsers en ruiters die werden achtervolgd door een wolf. "Deze wolf is er duidelijk niet op uit om te spelen. Hij wil vluchten", aldus Hasper.

Nachtopvang langer open

De nachtopvanglocatie voor asielzoekers, in 2e Exloërmond blijft een paar dagen langer open. De opvang zou op dinsdag sluiten, maar de gemeente maakte bekend dat op 10 april defintief de laatste dag zou zijn. Zuidwolde wordt de nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers die geen plek kunnen krijgen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Ook de Expohal in Assen blijft langer open, omdat er nog 500 mensen in de hal zitten. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er geen plek voor die mensen op andere locaties.

Hakenkruisen in Westerbork

Bij de voormalige waterzuivering in Westerbork is men woensdag begonnen met het verwijderen van nazistische en antisemitische leuzen. Vandalen hebben daar eind vorige week flink huisgehouden. De mede-eigenaar van het pand diende samen met de Belangenvereniging Westerbork het verzoek in bij de gemeente om de uitingen meteen te laten verwijderen. De gemeente zegt geschokt te zijn en ging meteen akkoord.

Geert Woldman van de Börker belangenverenging werd zaterdagochtend op de hoogte gebracht door wethouder Rico Schans. "Ik ben er toen meteen naartoe gegaan. En dan zie je hoe daar huisgehouden is, vreselijk", zei hij woensdag.

Geen drinkwaterproblemen

In Drenthe spelen geen acute problemen bij het aansluiten van woningen en bedrijven op het drinkwaternet. Toch komen de grenzen van wat mogelijk is ook in onze provincie in zicht. Dat liet drinkwaterbedrijf WMD donderdag weten.

Volgens WMD is er voldoende aanbod om zo'n 13.000 woningen aan te sluiten op het drinkwaternet. Dat is het aantal huizen dat Drenthe er de komende jaren bij wil bouwen. "Maar ook wij lopen straks tegen grenzen aan." Zo heeft WMD weleens nee moeten verkopen aan bedrijven omdat het aanbod tekortschiet. De zoektocht naar nieuwe locaties voor waterwinning is om die reden gaande.

Beschilderingen na restauratie weer te zien

Gaten, loslatende verf en rafels. Drie speciale kunstwerken uit 1719 op Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo verkeerden in slechte staat, maar dat is nu verleden tijd. Ze hebben een opknapbeurt gekregen van Stichting Het Drentse Landschap. Bezoekers kunnen ze sinds vrijdag komen bewonderen.

"Het is driehonderd jaar oud beschilderd behang", legt Frank van der Velden van Het Drentse Landschap uit. Uniek volgens hem, want zo oud is het ergens anders in Drenthe of Nederland niet meer te vinden. Bijna twee jaar zijn restaurateurs bezig geweest om het behang op te knappen.