Zorginstelling of gordijnwinkel, horecapersoneel kan aan het werk

"Die mensen kunnen we zelf allemaal niet kwijt, maar gelukkig hebben acht collega-zorgorganisaties in Drenthe en Groningen zich ook al bij ons gemeld", zegt ze.

Gaten in de roosters

Het NNCZ deed een oproep omdat horecamedewerkers thuis kwamen te zitten, terwijl de zorg wel wat extra hulp kon gebruiken. "Het zou weleens kunnen dat we nog een hele tijd met deze coronaperikelen van doen hebben en we vroegen ons af hoe onze medewerkers dat vol gingen houden", zegt Mossel.

Omdat medewerkers als ze getest moeten worden, niet ingezet kunnen worden, ontstaan er gaten in de roosters. "Dat moeten we nog wel een tijdje opvangen. Toen de horeca moest sluiten, kwam ik op het idee."

Win-winsituatie

De samenwerking is een win-winsituatie, volgens eigenaar Robertkoen Blokzijl van de Schildhoeve. Twaalf van zijn medewerkers gaan aan de slag in woonzorgcentra Jannes van der Sleedenhuis De Vecht en Jannes van der Sleedenhuis De Kaap in Hoogeveen. "Wij gaan daar doen waar we goed in zijn, want we gaan de mensen ontvangen. We stellen dan de triagevragen, zorgen dat de handen ontsmet worden en de eventuele mondkapjes gedragen worden. En als het lukt, leggen we de medewerkers ook nog in de watten."

Ook op financieel vlak is het een uitkomst voor Blokzijl. "Zonder meer. Er zijn wel regelingen, maar de vraag is hoe dat precies uit gaat pakken. Dit is een mooie tegemoetkoming in onze kosten. En op deze manier weet ik dat we iets goeds doen. Onze medewerkers zijn er blij mee en wij zijn er ook blij mee. "

Vloer- en gordijnenshop

Overigens is er niet alleen vanuit de zorg interesse voor het horecapersoneel, zegt Blokzijl. "Er gaan ook twee medewerkers aan het werk in een vloer- en gordijnshop in Hollandscheveld. Ik werd gebeld door de eigenaar. Die zei 'jullie zitten in de problemen, ik heb het juist druk, kom mij helpen'. Dat gaat ook gebeuren. Zo zijn er steeds meer ondernemers die het druk hebben, de situatie begrijpen en zeggen 'kom ons helpen'."

