Buurtsuper Wijster geopend: 'Ik heb een traantje weggepinkt'

Begin dit jaar ging de oude dicht en bleef het dorp zonder supermarkt achter. Dat moet anders, vonden Jakko Kleine en zijn dochter Nathalie Jonkman. "Mijn vader heeft hier de snackbar en is dus al wat bekender in het dorp", legt Jonkman uit.

"Toen de supermarkt dicht dreigde te gaan, had hij zoiets van: 'kom, we pakken het op'." Zodoende dat Nathalie de nieuwe buurtsupermarkt in Wijster heeft opgezet. Vandaag is het dan dus ook een spannende dag voor de kersverse onderneemster.

'Geen buurtsuper, geen dorp'

De bewoners van het dorp zijn blij dat er na een half jaar weer een supermarkt in Wijster is. Zo staat er voor de opening om 8 uur al een rij met klanten. Eén van hen is de buurjongen die boodschappen moet doen voor zijn vader. "Ik heb het echt heel erg gemist. Het was een enorm gemak dat je gewoon bij de buren kon winkelen."

"Voor Wijster en omgeving is dit wel belangrijk", vindt de eerste bezoeker die de winkel binnenloopt. "Als je geen buurtsuper hebt, heb je ook geen dorpje. Als je naar Beilen gaat om te winkelen dan vergeet je altijd wat. Dan is het toch mooi dat zo'n winkeltje er is."

Bij de opening van de supermarkt in Wijster staan de klanten al vroeg in de rij (Rechten: RTV Drenthe / Jasmijn Wijnbergen)

Traantje wegpinken

Voor de zomer kreeg Nathalie de sleutel van het pand. Er moest nog veel worden schoongemaakt en de supermarkt moest opnieuw worden ingericht. Vader Jakko Kleine is trots op het werk dat verricht is. "Ik moest vanochtend wel even een traantje wegpinken."

In de supermarkt die tot maart op de plek aan de Bruntingerweg zat, werkten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Nathalie is daarvoor benaderd. "Ik wil er ook aan meewerken, maar dan wel pas op een later moment. Ik wil eerst zorgen dat we alles op de rit hebben, voordat we dat gaan doen. Ook zal ik het niet doen zoals het eerder ging: dat het alleen gedraaid wordt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik vind dat er een vast gezicht in de winkel moet zijn waar mensen naar toe kunnen, als er iets is."

Bekijk hieronder de video over de opening: