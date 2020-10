Herfstbladeren: 'confetti van de natuur'

Hoeveel tijd breng jij door in de natuur? Wekelijks twee uur in het groen doet veel goeds voor je gezondheid. IVN houdt daarom de #2uurnatuur challenge. Op ROEG! vind je elke week tips waarmee je met plezier die twee uur (of meer) in Drenthe haalt. Vorige week las je de tip van Erwin Bakker, kinderdirecteur van IVN. Deze week is het de beurt aan zijn collega Joya Stevens. Zij maakt elk jaar in de herfst een prachtige kroon van herfstbladeren.

"Ik ben dol op de herfst!", zegt Joya. "Want alle bomen hebben dan van die mooie kleuren, daar word ik erg blij van. En oktober is een van mijn lievelingsmaanden want dan is het Halloween en hebben we veel pompoenen en zonnebloemen en alles is dan een beetje spooky. En dat vind ik superleuk. En buiten is het dan ook al wat vroeger donker en dat is dan weer gezellig."

"Als het overdag dan niet te hard waait of regent dan gaan we vaak lekker een stuk wandelen. Dan gaan we paddenstoelen en dennenappels zoeken en kijken we of we egeltjes kunnen vinden. Dat is mijn lievelingsdier. Een beetje wind of regen is niet erg. Dan doe ik gewoon mijn laarzen aan en ga ik in alle plassen stampen! En het is leuk als de bladeren dan van de bomen waaien. Ik vind vallende blaadjes de confetti van de natuur."

Knutselen met gedroogde bladeren

Het zoeken naar gekleurde bladeren vindt Joya heel erg leuk. Ze gebruikt het liefst de bladeren van de esdoorn of eik, want die zijn mooi groot. "Ik zoek altijd sowieso naar rode, gele en groene bladeren maar als ik oranje zie dan doe ik die er natuurlijk ook bij, maar die zijn een beetje zeldzaam. De lichtgele en bruine bladeren laat ik liggen. Die vind ik niet zo mooi op de kroon. Het liefst heb ik bladeren als ze net van de boom zijn gevallen want dan zijn ze nog op hun mooist zonder scheuren of kapotte randjes. Als ik er heel veel heb gevonden dan zoek ik thuis de mooiste bladeren eruit en die ga ik drogen in een bloemenpers. Het is wel heel bijzonder om te zien hoe mooi de bladeren dan blijven. Na een dag zijn ze goed gedroogd en dan gaan we ermee knutselen. En als de kroon af is dan gaan we mooie foto's maken in het bos. Dat is een traditie geworden. Volgens mij is dit nu al het vijfde of zesde jaar dat we dit doen en elk jaar is de kroon anders."

Zien hoe Joya de kroon maakt? Bekijk hier haar video.

Grote klimbomen

"We gaan vaak naar Ter Horsterzand, heel dichtbij mijn huis is dat. Daar hebben we ook de video opgenomen. Er is veel bos en heide dus dat ziet er mooi uit in de herfst maar het leukste vind ik dat er hele grote bomen staan waar je supergoed in kan klimmen. Het Dwingelderveld is ook leuk en ook best wel vlakbij waar we wonen. Daar ben ik een keer op wilde wandeltocht geweest met een boswachter. Toen zagen we veel roofvogels!"

