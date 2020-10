Naleving coronaregels ging 'best aardig' ondanks drukte in natuur

Marco Out is als voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe tevreden over het naleven van de coronaregels het afgelopen weekend. "Over de hele linie is het in Drenthe best aardig gegaan."

Wel zag hij dat het voor de jeugd soms lastig was om zich aan de maatregelen te houden. "Jongeren willen toch ergens naartoe gaan, ook nu de horeca dicht is. In veel grotere gemeenten was relatief veel jeugd op straat. Zij zijn aangesproken, en er is opgetreden op het moment dat er werd gedronken."

Feest in Meppel

Out sluit niet uit dat er afgelopen weekend illegale feestjes zijn gegeven. Wel stuitte de politie op een gepland feest in Meppel. "Daar zou in een loods een feest worden gegeven, en daarop is ingegrepen. We zijn erg scherp op dit soort situaties. Bij signalen treden we op."

Drukte in natuur

De voorzitter zag dat het in de natuurgebieden in Drenthe over het algemeen goed ging. "Het was mooi herfstweer, dus werd het op sommige parkeerplekken in de gemeenten Aa en Hunze, Westerveld en Noordenveld wel druk. Toezichthouders hebben mensen daar ook aangesproken. Gelukkig passen heel veel mensen hun gedrag aan, en is het best goed gegaan in de natuur."

Veel besmettingen

Met de nieuwe maatregelen hoopt Out dat het aantal nieuwe besmettingen en daling laat zien. "Er zijn dit weekend weer veel te veel positieve testuitslagen bijgekomen in Drenthe. De maatregelen zijn lastig, ik zie er tegenop als er nog een schepje bovenop moet komen. Maar ik hoop dat deze maatregelen tot resultaat leiden."

