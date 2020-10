209 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

In de gemeente Emmen werden 52 nieuwe besmettingen geregistreerd. In Hoogeveen waren dat er 36 en in Assen 32. Westerveld telde met drie nieuwe gevallen de minste besmettingen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest), wordt ook getest.

Ziekenhuizen

Er liggen vandaag 26 coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland (AZNN). Dat zijn er zeven meer sinds de laatste update van 16 oktober. Zeven van hen liggen op de intensive care (IC)

Vijftig coronapatiënten van buiten de regio zijn in ziekenhuizen in het Noorden opgenomen. Negentien van hen liggen op de IC.

In de tabel hieronder staan het totale aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 169 (+6) 1 1 Assen 424 (+32) 13 3 Borger-Odoorn 191 (+15) 5 4 Coevorden 230 (+11) 14 2 Emmen 1109 (+52) 42 (+1) 19 Hoogeveen 380 (+36) 26 10 Meppel 196 (+4) 11 5 Midden-Drenthe 174 (+28) 6 0 Noordenveld 210 (+11) 6 14 Tynaarlo 212 (+6) 11 0 Westerveld 88 (+3) 9 4 De Wolden 160 (+5) 13 5 Woonplaats onbekend 11 0 0

Landelijk

8.015 nieuwe coronabesmettingen zijn in Nederland vastgesteld. Gisteren waren dat er nog 8.177. Het is voor het eerst in vijf dagen dat het aantal besmettingen daalt.

Het RIVM meldt zeventien doden in 24 uur. Dat hoeft niet te betekenen dat ze allemaal op dezelfde dag zijn overleden. Soms worden sterfgevallen met vertraging doorgegeven.