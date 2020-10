Esra Tromp uit Coevorden teammanager nieuwe vrouwenploeg Jumbo-Visma

"Ik ben er heel erg trots op dat ik dit mag gaan doen", reageert Tromp. "Het wielrennen is toch een afspiegeling van de maatschappij. En het is best bijzonder om in deze onzekere corona-tijd een nieuw team op te starten. We hebben de tijd genomen om het ook meteen goed te doen. We willen het vrouwenteam gelijktrekken met het mannenteam en niet een aanhangsel worden", benadrukt ze.

Tromp, die alweer vijf jaar in Den Bosch woont, nam zelf het initiatief om zich bij Jumbo-Visma te melden. "Er gaan al jarenlang geruchten dat Jumbo ook een vrouwenploeg zou willen beginnen. Dus ik heb toen geïnformeerd of we wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. En zo is het balletje gaan rollen", verklaart Tromp.

Einde wielercarrière

De 30-jarige Drentse was zelf jarenlang wielrenster op hoog niveau. Haar topsportcarrière kwam vroegtijdig ten einde door een val tijdens de Omloop van het Nieuwsblad in 2017, waarbij ze een zware hersenschudding opliep. Bovendien kampte ze destijds met de ziekte van Pfeiffer.

Met haar opleiding Bedrijfskunde werd Tromp teammanager van het Parkhotel Valkenburg Cycling Team. De ploeg waar ze ook haar actieve carrière beëindigde.

Taken

Bij haar nieuwe werkgever wordt Tromp verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rond de nieuwe vrouwenploeg. Zo moet ze zorgen dat zowel renners, mechaniekers als coaches zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Ze regelt trainingskampen, stelt het programma samen en bemoeit zich ook met de samenstelling van het team. Ook zal Tromp zich bezighouden met talentontwikkeling en scouting.

Maar ook bij de koersen zal ze te zien zijn. "Ik ben wel iemand die ook graag mee gaat naar wedstrijden en af en toe in de ploegleidersauto zit. Niet achter het stuur. Maar ik vind het wel belangrijk om te weten wat daar allemaal speelt."

Team Jumbo-Visma start in 2021 met vrouwenploeg

"De doelstelling is om het beste vrouwenteam ter wereld te worden", zegt Tromp over de ambitie van Team Jumbo-Visma Women. "Deze uitdaging heb ik met beide handen aangegrepen. Het team bestaat uit talent en ervaring en heeft een heel mooie balans. We gaan met de kennis en ervaring die binnen deze organisatie beschikbaar is een grote bijdrage leveren aan het vrouwenwielrennen."

Samenstelling ploeg

Marianne Vos werd maanden geleden al aangetrokken als uithangbord van het nieuwe Team Jumbo-Visma Women. De ploeg zal verder bestaan uit landgenotes Jip van den Bos, Riejanne Markus, Aafke Soet, Teuntje Beekhuis, Karlijn Swinkels, Anouska Koster en Nancy van der Burg. Verder sluit de Duitse Romy Kasper aan en Julie van de Velde uit België. Ook de Deense Pernille Mathiesen en de Britse Anna Henderson komen de selectie versterken.

Continentale status

De ploeg heeft voor komend seizoen een continentale status, net één niveau onder de prestigieuze World Tour. "We hebben wel een World-Tour licentie aangevraagd. Maar daarvoor moet je een eenjarige continentale-licentie overleggen en die hebben we niet", aldus Tromp. "Verder voldoen we wel aan alle eisen van de World Tour. Zij hebben alleen een streepje voor als het gaat om het toelaten van ploegen in grote wedstrijden. Maar ook wij zullen normaal gesproken heel veel grote wedstrijden gaan rijden."

De betrokken sponsors hebben garanties voor in ieder geval de komende drie jaar afgegeven. "Dat is natuurlijk heel fijn. Zo kunnen we ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het vrouwenwielrennen en dat vind ik belangrijk", beaamt Tromp.

'Meeliften op grote organisatie'

Buiten de mannen-wielerploeg, die uitkomt in de World-Tour, en de opleidingsploeg heeft Jumbo-Visma ook een schaatsploeg op de langebaan en de marathon.

"Het is mooi dat we mee kunnen liften op zo'n grote organisatie waar dingen goed geregeld zijn. Ondanks de grootte van de organisatie vinden ze het familiaire karakter wel heel erg belangrijk en ik vind dat het ook heel 'warm' aanvoelt", zegt Tromp.

Morgen sluit de Drentse teammanager haar werkzaamheden bij haar vorige ploeg Parkhotel pas echt af. De Driedaagse van de Panne is haar laatste klusje voor het team uit Limburg. Eind november hoopt ze, afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus, de nieuwe damesploeg van Jumbo-Visma voor het eerst bij elkaar te hebben.