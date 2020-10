'Doos clubliefde' moet korfballers DOS'46 door coronacrisis helpen

"Het loopt heel goed. We hebben er inmiddels al meer dan tweehonderd verkocht. Buiten dat het financieel mooi meegenomen is, gaat het ons ook vooral om binding met de supporters te houden", zegt voorzitter Haralt Lucas.

De 'Doos Clubliefde' bevat fan-attributen, een programmaboekje en lekkernijen. Allemaal spullen die het aangenaam maken om straks, bij de hervatting van de Korfbal League, naar de live-stream te kijken. Ook staat er op de buitenkant van de doos een lotnummer waarmee supporters automatisch meedoen aan verschillende verlotingen.

Trouw

"We willen een stukje DOS in de huiskamers brengen nu onze supporters hun vertrouwde 'avondje DOS' moeten missen. We zijn heel blij dat sponsors, leden en supporters ons trouw blijven in deze moeilijke tijden. En dan is het extra leuk dat sponsors ook aan dit initiatief mee willen werken", aldus Lucas.

De 'Doos clubliefde' is een initiatief van de supportersvereniging. De doos kost 46 euro en wordt op 23 en 24 oktober thuisbezorgd.

Geen inkomsten, wel kosten

Net als alle andere verenigingen voelt ook DOS'46 de gevolgen van de coronacrisis in de portemonnee. "Doordat we geen wedstrijden spelen, missen we inkomsten van de kaartverkoop en de kantine. Bij ons gaat dat om één-derde van de begroting. Dus daar proberen we wat tegenover te zetten", zegt Lucas.

"Want onze kosten gaan gewoon door. We blijven zaalhuur en trainers betalen omdat onze jeugd gewoon doortraint en de eerste selectie aangepast zal gaan trainen. Dat zal gebeuren in groepjes van maximaal vier spelers en zonder weerstand. We zijn nog aan het kijken in wat voor vorm we dat kunnen gieten. Want we moeten er natuurlijk wel klaar voor zijn als de Korfbal League straks weer gaat beginnen."

Corona-regeling

Voor amateursport-organisaties, die kunnen aantonen dat ze ten minste twintig procent omzet hebben verloren, is een compensatieregeling van de overheid.

"Daar hebben we nu opnieuw een beroep op gedaan. Net als tijdens de eerste corona-golf. Maar we weten ook dat dit het gat in onze begroting niet gaat dichten", besluit Lucas.