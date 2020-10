FC Emmen Podcast #7: Avdijaj verdient een prestatiecontract

Naast de wedstrijd gaat het ook over de snuffelstage van Donis Avdijaj. Het panel vindt dat de speler wel een contract verdient, maar dat hij zich ook nog moet bewijzen en dus is de oplossing snel bedacht. "Geef die man een prestatiecontract, dat is de beste optie."

In de FC Emmen Podcast kijkt het panel wekelijks terug op de wedstrijd, bespreekt de beste man aan de kant van de Drentse club en blikt natuurlijk ook vooruit op wat komen gaat. Komen er dan geen andere sporten of sporters aan bod? Jawel, dat gebeurt in de vrije ronde.



Gasten

Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)

Dick Heuvelman (sportgeweten)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Niels Dijkhuizen

FC Emmen Podcast 7

Abonneer je op deze podcast

De FC Emmen Podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps. Daar kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering hoeft te missen.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |