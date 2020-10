Eerste coronapatiënt van tweede golf landt per ambulanceheli op vliegveld Eelde

Voor het eerst sinds het begin van de tweede golf is een coronapatiënt per ambulancehelikopter via Groningen Airport Eelde overgebracht naar een Gronings ziekenhuis.

De patiënt kwam in de vooravond, in een speciaal ingerichte traumahelikopter, over vanuit Zaandam. Het is niet bekend naar welk ziekenhuis de patiënt vervolgens is overgebracht.

In het voorjaar werd de helikopter ook al regelmatig ingezet voor de verplaatsing van coronapatiënten.

Verschil in trauma- en ambulancehelikopter

Hoewel voor de leek een ambulancehelikopter eruit ziet als een traumaheli, is er toch een verschil. Een traumahelikopter is onderdeel van het Mobiel Medisch Team en wordt ingezet om een gespecialiseerd medisch team ter plekke te brengen bij een incident. Daarvan zijn er 4 in Nederland, waaronder een op luchthaven Eelde.

Een ambulancehelikopter is groter van formaat en erop gericht om patiënten van een locatie naar een ziekenhuis te brengen. Een vliegende ambulance met ook een andere samenstelling voor wat betreft de bemanning. Daarvan vliegt er in Nederland maar één dagelijks, deze staat op de vliegbasis Leeuwarden. De ambulancehelikopter vliegt structureel op de Friese Waddeneilanden.

De reservehelikopter van dit type wordt dus momenteel ingezet voor IC-coronapatiënten. De bemanning bestaat uit een medisch deel vanuit het Mobiel Medisch Team Nijmegen en het vliegtechnische deel wordt gedaan door mensen van de ambulancehelikopter uit Leeuwarden.