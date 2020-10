Eerste coronapatiënt van tweede golf landt per traumaheli op vliegveld Eelde

Voor het eerst sinds het begin van de tweede golf is een coronapatiënt per traumahelikopter via Groningen Airport Eelde overgebracht naar een Gronings ziekenhuis.

De patiënt kwam in de vooravond, in een speciaal ingerichte traumahelikopter, over vanuit Zaandam. Het is niet bekend naar welk ziekenhuis de patiënt vervolgens is overgebracht.

In het voorjaar werd de traumahelikopter ook al regelmatig ingezet voor de verplaatsing van coronapatiënten.