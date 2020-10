Wildcam: samenzang van de bosuilen

Hij kan zomaar bij je in de buurt leven, in bossen, parken en groene woonwijken. Als er maar grote, oude bomen staan waar hij zich in holtes kan verstoppen. Van alle uilen komt de bosuil het meest voor in Europa. Toch wordt deze vogel niet zo vaak gezien, het verschuilen gaat hem goed af. Maar zijn roep verraadt hem direct.

Van die stok af!

In griezelfilms wordt de diepe 'hoehoeoee' vaak gebruikt. Maar ook de andere geluiden van de bosuil zijn in het donker best opmerkelijk. Bij Claus van den Hoek zijn een mannetje en vrouwtje luidkeels aan het flirten. Het vrouwtje in de nestkast - dat is haar domein - en het mannetje bovenop de camera. Het leverde samenzang op, te horen in deze nieuwe wildcambeelden van Van den Hoek. Ook zie je dat het vrouwtje de nestkast aan het verkennen is en daar geen pottenkijkers bij duldt. Die stok, dat is háár plek!

