Drentse verdachten van wapenhandel blijven vastzitten

De twee Drentse verdachten in het onderzoek naar handel in vuurwapens en explosieven van de Noord-Nederlandse bende rondom Hendrik van de H. uit Oosterwolde, blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met drie maanden verlengd.

Het gaat om Jan B. uit Hoogeveen en Ronald H. uit Beilen. Het onderzoek loopt nog steeds, dat is de belangrijkste reden voor het Openbaar Ministerie om de rechter te vragen de verdachten nog niet vrij te laten. De rechter ging daarin mee. Ook de andere verdachten in de zaak blijven langer vastzitten.

Verschillende verdachten vroegen maandag ook om inzage in hun strafdossier. Dat moet dan digitaal, want een deel van het onderzoek bestaat uit gegevens uit telefoontaps.

Noord-Nederlandse bende

Eind februari heeft de politie op zeventien locaties in Noord-Nederland invallen gedaan en tien aanhoudingen verricht. In Drenthe zijn panden in Roden, Beilen en Hoogeveen doorzocht. Daarbij zijn drie Kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.

Een kringloopwinkel in Oosterwolde zou het hoofdkantoor zijn, van waaruit wapens, munitie en explosieven werden verhandeld.

Schorsingsverzoek

Meerdere verdachten hebben vandaag tijdens een pro-formazitting een schorsingsverzoek ingediend, onder wie Jan. B. De 37-jarige man zit al acht maand vast en zou volgens zijn raadsvrouw maar een kleine rol hebben gespeeld in de zaak, meldt Omrop Fryslân. Wanneer er over wapens en drugs werd gesproken in de kringloopzaak in Oosterwolde, dan verliet hij volgens eigen woorden het kantoor.

Daar ging de rechtbank dus niet in mee. De rechter gaf aan bereid te zijn het verzoek later opnieuw te bekijken. "Mooi, dan ben ik hier toch niet helemaal voor niks gekomen", liet de verdachte weten.

Hoofdverdachte komt niet opdagen

De 35-jarige hoofdverdachte Hendrik van de H. uit Oosterwolde was vandaag niet van de partij. Hij zit vast in een gevangenis in Hoogvliet bij Rotterdam en liet via een zogenoemde afstandsverklaring weten dat hij 'geen zin' had om op te komen dagen tijdens de pro-formazitting. De man is zeer ontevreden over het feit dat hij geen toegang heeft tot z'n eigen strafdossier.