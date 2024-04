Korte baantjes bij zwembad Coevorden, wegens technische storing

Baantjeszwemmers in Coevorden zijn de komende weken sneller klaar. In plaats van baantjes van 25 meter, zijn ze nu na 15 meter al aan de andere kant. Door een technische storing is een deel van het wedstrijdbad de komende tijd namelijk niet bruikbaar.

Dat meldt manager Dick Remmers van zwembad Sportfondsen De Swaneburg. "Door een probleem in het hydraulisch systeem in de beweegbare bodem van het bad, is een deel van die bodem nu omhoog gekomen", zegt hij. Het probleem kwam eind vorige week aan het licht tijdens regulier onderhoud aan het bad.

'De bodem drijft nu op het water'

Remmers: "Feitelijk gezien is de bodem gaan drijven, waardoor we dat deel van het wedstrijdbad niet kunnen gebruiken." Het euvel wordt nu met spoed gerepareerd, maar die operatie kan wel enkele weken in beslag nemen, vreest de manager. "Vooral omdat er verschillende specifieke onderdelen besteld moeten worden."

In de tussentijd zoekt het zwembad nu oplossingen om het zwemmen toch mogelijk te houden. "Zo hebben we een maximumaantal van vijftig zwemmers ingesteld en zetten we ook het recreatiebad in." Normaal gesproken komen er in het bad bij piekmomenten tot 150 zwemmers tegelijk.

'Waterpolo is nu wat lastiger'

Zwemlessen blijven zo veel als mogelijk doorgaan, met enige improvisatie. "Voor zwemverenigingen is het wat lastiger nu, want voor bijvoorbeeld waterpolo is normaal gesproken het gehele wedstrijdbad nodig."