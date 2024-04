Terug naar 1787: Uffelter Boervaartje is weer open, maar staat droog

In 1787 werd deze vaart opengebroken, zodat er veen vanuit Uffelte via de Drentse Hoofdvaart naar Meppel en uiteindelijk naar het westen van het land werd gebracht. "Daar werd mooi geld mee verdiend", vertelt Klaas Vriend. "Ja, het heeft veel gebracht voor het dorp." De vaart is al sinds 1854 niet meer in gebruik. De drie heren zijn vier à vijf jaar geleden begonnen om deze oude vaart te herstellen.

'Groot gedeelte uitgehakt'

Bertus Klomp: "Het Boervaartje was helemaal dichtgegroeid met bomen en struiken en planten. Met een hele groep vrijwilligers hebben we een groot gedeelte uitgehakt, zodat deze weer zichtbaar is."

Water zit er niet meer in de vaart - alleen in een erg natte periode - en er zullen al helemaal geen boten meer doorvaren. Maar volgens Klaas Vriend is het wel belangrijk dat deze vaart weer in het landschap te zien is. "Het is belangrijk voor volgende generaties om te zien hoe een gebied zich ontwikkeld heeft. Daarom is het mooi dat de wandeling er is, met de informatieborden erbij."