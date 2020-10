Met volle spaarpot naar de bank in Exloo: 'Het blijft spannend'

"Ik ben benieuwd hoeveel geld ik heb!", roept Timeon Bunskoek enthousiast. Met zijn zusje Caitylin en vader Bernard loopt hij met zijn spaarpot onder de arm richting de bank.

Goed gevuld

De twee jonge spaarders komen niet met lege handen aan. Caitylin was gisteren jarig en stopte al haar verjaardagsgeld in haar spaarpot en Timeon deed de afgelopen tijd een hoop klusjes voor zijn vader. En dat is goed te merken, want de rammelende spaarpotten zijn van grote afstand te horen op de straat in Exloo.

"Ik vind het wel spannend maar aan de andere kant weet ik wat erin zit", zegt Timeon. "Ik heb m'n geld namelijk thuis al geteld. Maar het blijft spannend!"

Overal vandaan

Exloo is een van de weinige plekken in Drenthe waar kinderen nog met hun spaarpot terecht kunnen. Volgens medewerker Lianne Wind van de Regiobank in Exloo wordt er veel gebruik gemaakt van de spaarweek. "De kinderen worden gestimuleerd om te sparen en alle kinderen willen natuurlijk wel een cadeautje."

Volgens Wind komen de kinderen uit alle windstreken naar de kleine bank in Exloo. "We hebben kleine klanten uit Stadskanaal maar ook vanuit Assen komen ze hier om hun geld te storten.

Cadeau

Timeon brengt in totaal ruim 30 euro naar de bank. Zijn zus Caitylin 44 euro. Beiden mogen ze een cadeau uitkiezen uit de goed gevulde vitrine. En dat is lastig kiezen. Caitylin gaat de deur uit met een dokterskoffertje en Timeon kiest een stoer speelpakket voor jongens.

Wat hij in de toekomst met zijn geld gaat doen weet Timeon nog niet helemaal. Zijn zus heeft een heel duidelijk doel voor ogen: "Ik wil een paard... en misschien nog een paar schaapjes."

De Kinderspaarweek duurt nog tot en met vrijdag. In verband met corona moeten kinderen eerst een afspraak maken voordat ze hun geld kunnen komen storten.