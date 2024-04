Eigenaar Belastingflat plaatst op eigen kosten screens na hitteklachten

De appartementen aan de zuid- en westzijde van de Belastingflat in Emmen worden voorzien van zonwerende schermen, zogeheten screens. Pandeigenaar en ontwikkelaar Saxum en Firmum laat die plaatsen naar aanleiding van de klachten over de warmte in hun woningen. Tijdens de zomermaanden loopt het kwik snel op. Saxum en Firmum onderzoekt verder de mogelijkheid tot het plaatsen van vaste airco's in de appartementen.

De bewoners ondernamen vorig jaar zomer een handtekeningenactie om de pandeigenaar aan te zetten tot het nemen van actie. Hoewel de flats zijn uitgerust met warmtewerend glas, kunnen de temperaturen binnen oplopen tot over de 30 graden op hete dagen.

Daarnaast zouden airco's niet zijn toegestaan. Het plaatsen van deze installaties in de 82 appartementen zou namelijk een te zware wissel trekken op de energiehuishouding. Wel beloofde Saxum en Firmum onderzoek te doen.

Geen huurverhoging

Volgens mede-eigenaar Jorgen Kruit zijn de resultaten bekend. Met als voornaamste conclusie dat de Belastingflat voldoen aan het bouwbesluit, laat hij weten. "Formeel en juridisch gezien is er geen sprake van overtredingen", aldus Kruit. Toch wil de verhuurder de bewoners tegemoet komen.

De zijdes die de meeste zon vangen worden voorzien van een zonnescherm. In totaal gaat het om rond de 50 appartementen. De kosten van de plaatsen komen voor rekening van Saxum en Firmum. "Er komt ook geen huurverhoging als gevolg van deze ingreep."

Airco's

Daarnaast wil Saxum en Firmum de huurders de mogelijkheid bieden om een vaste airco te plaatsen. De ontwikkelaar heeft daarover het een en ander afgestemd met Enexis. Gesprekken met een leverancier lopen. Maar huurders moeten wat betreft de aanschaf zelf de portemonnee trekken. En de eerder gevreesde problemen met overbelasting van het net? "Ik verwacht niet dat alle huurders een installatie gaan aanschaffen." Hij verwijst daarbij naar de enquete. Daar stonden 59 handtekeningen op, geen 82.

Tot slot onderwerpt de ontwikkelaar samen met de aannemer vanaf 29 april elk appartement apart nog eens aan een bouwkundig onderzoek. "We kijken daarbij ook naar de ruiten, onder meer of ze er goed inzitten." Kruit verwacht dat het onderzoek tot begin juni gaat duren.

Hoofdstuk sluiten

Kruit erkent dat het enige tijd gekost heeft voordat een oplossing op tafel is gekomen. "Het gaat hier om een omvangrijk complex waarbij we ook afhankelijk zijn van derden." Hij hoopt in ieder geval dat met al deze stappen de problemen met de warmte verholpen zullen zijn. "Ik hoop hiermee dit hoofdstuk echt te kunnen sluiten. 100 procent."