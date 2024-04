Saharazand hangt in de lucht: 'Wacht nog even een dag met je auto wassen'

Wacht nog even een dagje met het wassen van je auto of de ramen van je huis. Grote kans dat als je vandaag een grote schoonmaakbeurt houdt, je morgen weer van vooraf aan kan beginnen.

Dat heeft alles te maken met Saharazand dat nog in de lucht zit. "Ook vanmiddag komt er weer een veeg over Drenthe", verwacht RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Er ligt ook nu zand op mijn auto."

Morgen kans op een bui

Weerman Van der Zwaag verwacht morgen wat meer regenbuien. "Ook komt de westenwind erin. Het Saharazand is dan ook op hoogte verdwenen. Dus morgen is een beter moment om je auto te wassen."

Gisteravond kleurde Drenthe prachtig rood en oranje. Dat kwam deels door het Saharazand. "Het is een combinatie. Het heeft ook te maken met een golvend koufront en het vocht dat in de lucht zat. Het licht werd door het vocht gebroken en dat leverde die mooie kleuren op."

Beetje geluk nodig vanavond

Of we vanavond ook weer zulke plaatjes kunnen zien? "Het zou op zich kunnen", denkt Van der Zwaag. "Maar vanavond is de bewolking wel wat dikker. Ook kan er een storing met een losse bui overtrekken. Misschien hebben we geluk als er tussendoor een opklaring komt. Maar zo mooi en uitgebreid als gisteravond wordt het niet."