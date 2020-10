Lobby moet Drentse woonproblemen op Haagse agenda krijgen

Drenthe heeft ook een veelvoud aan woonproblemen, maar deze zijn op kleinere schaal dan in de Randstad. Daardoor dreigen de Drentse problemen onder te sneeuwen.

Geld voor woonproblemen gaat naar de Randstad

De hoop is vooral gevestigd op een nieuw kabinet, zo bleek tijdens een uitleg-avond voor Provinciale Staten. Want het geld dat nu vanuit het Rijk beschikbaar is, gaat vooral naar heel grote projecten waarvoor de Drentse schaal vaak te klein is. Gedeputeerde Hans Kuipers baalt daarvan. "Het moet gaan over vijfhonderd of meer woningen, een project uit de Woondeal van het kabinet of het oplossen van één van de veertig grootste knelpunten van een landelijke lijst", verzucht hij.

De lobbyisten maken deel uit van een impulsteam dat de provincie op wil zetten. Dat team moet, naast het lobbyen in Den Haag, vooral met andere partijen oplossingen zoeken voor lokale problemen.

Woonproblemen genoeg in Drenthe

En problemen zijn er genoeg, gezien de Woonagenda. Hier de hoofdpunten, die veelal gelden voor zowel koop- als de huursector:

1) De woningmarkt moet in een betere balans worden gebracht. Van sommige soorten huizen zijn er veel te weinig of juist te veel

2) Er moet meer geregeld worden om ouderen langer in hun eigen huis te kunnen laten wonen

3) Voor sommige groepen (zoals jongeren) zijn er veel te weinig betaalbare woningen

4) Drenthe staat nog voor een enorme verduurzamingsopgave van oudere woningen

5) De leefomgeving (groen, voorzieningen zoals winkels en dorpshuizen) moet goed zijn en op peil gehouden worden

SP en Forum voor Democratie (FvD) roepen Kuipers vooral op werk te maken voor betaalbare woningen voor jongeren.

Huizen die het moeilijk hebben

En dan zijn er nog gebieden waar woningen 'een kwetsbare marktpositie' hebben. In gewone mensentaal: dan zijn er bijvoorbeeld te veel dezelfde woningen voor de vraag, waardoor de prijs zakt. Goed voor de koper, maar slecht voor de verkoper.

Of het huis staat al onder water, dus de marktwaarde is minder dan de hypotheek. Ook kan het zijn dat verduurzamen niet lukt, omdat je huis daarna onder water komt te staan. De gebieden met de meest kwetsbare woningen zijn in het rood weergegeven in het kaartje:

Woningen met een kwetsbare marktpositie (Rechten: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

FvD: ghetto

FvD-statenlid Rob Camies roert de problemen in achterstandswijken aan. Hij spreekt zelfs van "oppassen voor ghetto-vorming". Dat probleemwijken bij Kuipers, zijn team en gemeenten op het netvlies staan is duidelijk. Maar dat de oplossing jaren vergt en niet alleen met wonen maar ook sociale problematiek te maken heeft, is ook al lang bekend. Zoals één van Kuipers' ambtenaren het samenvat: "Je kunt het alleen oplossen als je een hele wijk mee krijgt in het aanpakken van alle problemen."

10.000 nieuwe huizen nodig

De Woonagenda rept over 10.000 woningen die erbij moeten komen. Dat is voor CDA-statenlid Siemen Vegter te vaag. Volgens Kuipers is de helft vervanging van bestaande woningen en de andere helft moet gebouwd worden om aan de vraag te voldoen.

Hoe zit het met het geld van de Woonagenda?

In de Woonagenda staat dat een miljoen euro naar personeelskosten gaat. Daar hebben Vegter en Partij voor de Dieren-commissielid Renate Suiker moeite mee. Volgens gedeputeerde Kuipers is het geld bestemd voor het inhuren van wisselende experts. Hij belooft met een financiële onderbouwing te komen. Die wisselende experts zouden nodig zijn omdat gemeenten totaal verschillende vragen bij de provincie neer leggen.

In de Woonagenda zelf zit maar 2 miljoen euro. Geen groot bedrag gezien alle beschreven problemen waar GS aandacht voor willen hebben als het om woonproblemen gaat. Maar omdat woonproblemen vaak samen gaan met andere sociale, demografische of verduurzamingsproblemen, kan er bij het aanjagen van oplossingen ook een beroep gedaan worden op andere potjes, zoals de Sociale Agenda (1 miljoen), het Regiostedenfonds (voorheen Binnenstadfonds, 2 miljoen), Energie Neutraal Wonden (4 miljoen) en potjes van de Rijksoverheid en Europa. Op deze manier is in totaal maximaal een pot geld van 12,2 miljoen beschikbaar. Maar, een flink deel van die miljoenen is nog afhankelijk van besluitvorming in Provinciale Staten en bij de EU.