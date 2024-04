Bas Luinge stopt definitief als wethouder na herseninfarct

Bas Luinge (VVD) stopt definitief als wethouder in de gemeente Aa en Hunze. Luinge was sinds april vorig jaar uit de running vanwege een herseninfarct.

Volgens de gemeente herstelt hij goed, maar is het herstel niet dusdanig dat hij weer als wethouder aan de slag kan. "Het is ontzettend vervelend wat mij is overkomen. Helaas heb ik moeten besluiten om mijn wethouderschap niet voort te zetten. Door mijn taken als wethouder neer te leggen kan ik mij volledig richten op mijn gezondheid en mijn gezin", zegt Luinge daar zelf over.