Nog steeds veel tienermoeders in Drenthe

Er zijn relatief veel tienermoeders in Drenthe. Van elke duizend meisjes van 15 tot en met 19 jaar in onze provincie, waren er begin dit jaar gemiddeld bijna vier moeder. Het aantal is wel gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Drenthe komt uit op 3,9 tienermoeders per duizend meisjes, evenveel als Zeeland. Alleen in de provincies Flevoland (5) en Zuid-Holland (4,2) komen gemiddeld meer tienermoeders voor.

Coevorden, Hoogeveen en Tynaarlo scoren hoog

Met 7,2 tienermoeders per duizend meisjes staat in onze provincie de gemeente Coevorden bovenaan. Hoogeveen (7,1) en Tynaarlo (6,2) scoren ook hoog. In Aa en Hunze en Westerveld kwamen er volgens de CBS-cijfers het afgelopen jaar geen tienermoeders bij.

Op 1 januari van dit jaar waren er in totaal 59 tienermoeders in Drenthe. Dat zijn er zes minder dan een jaar eerder. Die dalende trend past in het landelijke beeld. In heel Nederland waren er begin dit jaar ruim 1.600 meisjes van 19 jaar of jonger moeder. Tien jaar geleden waren dat er nog bijna dubbel zo veel.