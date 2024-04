Werkstraffen voor matpartij tijdens Brinkfeest in Gieten

Een 57-jarige man uit Gieten en zijn 24-jarige zoon zijn voor een vechtpartij tijdens het Brinkfeest in Gieten in 2022 veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. De jongste zoon (21) kreeg voor zijn rol een taakstraf van veertig uur opgelegd.

De jongste kreeg het in de nacht van 7 augustus rond 2.00 uur aan de stok met twee andere jongeren uit Gieten. De 21-jarige Gietenaar zat met twee meisjes op een bankje en werd niet teruggegroet. "Ik zei toen: 'Nou dan maar niet'", verklaarde de jongste verdachte. Hij rolde kort daarna met twee anderen over het trottoir. Er werd geduwd, geslagen en geworsteld.

'Nu is het klaar'

Een onbekend gebleven man zou de jongens een hand hebben toegestoken. "Nu is het wel klaar", zei de man en trok de jongens omhoog. Op dat moment had het met een sisser kunnen aflopen, zei de rechter.

Meer vechten mee

"Het geweld is dan niet meer proportioneel", zei de rechter. Meerdere mensen gingen zich met het gevecht bemoeien. Ook een oudere broer van een van de aangevers en de 57-jarige verdachte. Die schiet op het groepje af en grijpt een aanvaller van zijn zoon bij de hals en zet die tegen de muur van een woning.

Vader en oudste zoon hadden beter moeten weten, zei de rechter over hun acties. De vijftiger toonde op zitting spijt.

Ook een rol gehad

De ambulance werd nog opgeroepen, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Drie Gietenaren deden aangifte van mishandeling. Ze hadden lichte verwondingen aan hun hoofd en een van hen had een lichte hersenschudding. Het schoppen door de verdachten vindt de rechter niet bewezen. "Het is onduidelijk wie wat precies heeft gedaan."

De rechter hield er rekening mee dat dit drietal niet eerder voor openlijke geweldpleging is veroordeeld. "En er is over en weer gevochten, waarbij ook de aangevers een rol hebben gehad."