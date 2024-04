Diederik voorspelt met computermodel waar wolf naartoe gaat: 'Als je meer weet, hoef je niet bang te zijn'

"Hoe het werkt? Net als het weerbericht", zegt gedragsbioloog Diederik van Liere over zijn computermodel. Maar in plaats van de kans op wolken en buien voorspelt zijn model de kans op een wolf in de buurt.

Volgens de gedragsbioloog kan zijn model helpen om de bevolking en de boeren voor te bereiden op de komst van de wolf. Dat gebeurt nu pas als de wolf bij wijze van spreken al door de straat loopt.

Onbegrip door gebrek aan kennis

"Als je meer weet over de wolf, hoef je niet zo bang te zijn. Heel veel onbegrip komt door een gebrek aan kennis of aan voorspelbaarheid en beheersbaarheid. Dat is in principe heel stressvol, dus ik snap die angst."

Het computermodel heeft hij aangepast met een stel knappe koppen van een bedrijf uit Bunnik. Het algoritme was oorspronkelijk ontworpen om het effect van reclame te voorspellen. Nadat hij het model vulde met data over het gedrag van Duitse wolven in de afgelopen decennia, kan hij voorspellen hoe wolven zich bewegen.

'Bosgebied minder belangrijk'

Het model geeft ook aan welke factoren van belang zijn voor de verspreiding van de wolf. Zo blijkt bosgebied een stuk minder van belang dan gedacht.

Van Liere: "Gebieden waar afwisselend sprake is van bebossing en agrarisch grondgebruik, is prima voor wolven. Het kan best zijn dat ze acht kilometer verder het centrum van hun territorium hebben, maar dat ze hier op zoek gaan naar reeën, want dat is hun belangrijkste voedselbron."

Nieuwe wolvenpaartjes in bosrijke gebieden?

Het probleem is nog dat de Duitse en Nederlandse data soms anders worden opgeslagen en verwerkt. Toch durft hij wel een voorspelling over Drenthe aan.

"Als we aannemen dat de situatie gelijk blijft voor Nederland, en er is geen reden om dat niet aan te nemen, dan zou het zo zijn dat je in een bosrijk gebied - binnen een straal van veertig kilometer van het Drents Friese Wold - een nieuw paar kunt verwachten."

Toekomst