Herfstpicknickpakket voor speeddaters: 'Wordt het toch gezellig'

Het is vandaag Speeddatedag in Noord-Nederland voor een baan in de zorg. Maar wat lekkers bij je sollicitatiegesprek, dat zit er even niet in. Daarom hebben ze bij Zorggroep Tangenborgh in Emmen een online vacature picknickdag bedacht. Om het toch gezellig te maken, hebben de 'sollicitanten' thuis allemaal een herfstpicknickpakket gekregen.

Verschillende Drentse bedrijven doen vandaag mee aan het speeddaten. Via een online gesprek kun je in contact komen met mogelijk je toekomstige werkgever. "Normaal willen we sollicitanten graag verwennen met iets lekkers bij de koffie of thee. Nu hebben we iets anders bedacht", vertelt Marlieke Darwinkel van Tangenborgh. "Met hun herfstpakket kunnen de deelnemers thuis een kopje herfstthee maken en er zit iets lekkers bij."

Banen genoeg

In de zorg liggen de banen op het moment voor het oprapen. Zo zijn er op dit moment zo'n dertig vacatures bij Tangenborgh. "Het doel van de speeddatedag is om mensen kennis te laten maken met de zorg", legt Darwinkel uit. "Het is een vrijblijvend gesprek. Als het bevalt van beide kanten, dan kunnen de kandidaten eens meelopen op een locatie om kennis te maken met de organisatie en de doelgroep."

Darwinkel is positief over het evenement. "Het is toch alsof de drempel iets lager ligt tijdens een online gesprek dan in het echt. Alsof het minder spannend is. Dat levert heel leuke gesprekken op."