Treant neemt nieuw hartinterventiecentrum in Emmen in gebruik

In het nieuwe centrum worden hartkatheterisatie- en dotterbehandelingen uitgevoerd. Ook worden daar inwendige defibrillatoren en pacemakers geplaatst. Het is de enige plek in de provincie waar patiënten terechtkunnen voor deze ingrepen.

"De extra capaciteit en de slimme indeling van de nieuwbouw, zorgt voor de flexibiliteit die we nodig hebben om 24-uurs spoedzorg voor patiënten met een hartinfarct veilig en efficiënt te combineren met geplande cardiologische ingrepen", legt teamleider Janet Dusseljee uit. "Dit is hard nodig vanwege de groeiende zorgvraag en de concentratie van dit soort ingrepen binnen Treant."

Het nieuwe centrum dat aan de voorkant van het ziekenhuis is gebouwd, heeft de beschikking over drie interventiekamers en een voorbereidingsruimte voor negen patiënten. Ongeveer zestig procent van de ingrepen is acuut en veertig procent is geplande zorg.

Tot 2009 waren hart- en vaatpatiënten uit de regio op dottercentra in Groningen en Zwolle aangewezen. Kostbare tijd ging zo verloren en dat leidde tot extra schade aan het hart bij patiënten. In 2009 startten cardiologen in Emmen met het bieden van dotterzorg in Drenthe.

"De acute zorg gaat altijd door", legt teamleider Janet Dusseljee uit met het oog op het coronavirus. "De geplande zorg proberen we altijd zo lang mogelijk door te laten gaan."

Vorig jaar werden er bij Treant bijna vijfduizend hartkatheterisaties en dotterbehandelingen uitgevoerd. Daarnaast zijn er ruim vierhonderd pacemakers en inwendige defibrillatoren (ICD's) geplaatst of vervangen. Hoeveel patiënten Treant nu verwacht, is door de coronacrisis niet duidelijk.

"Dat is zeker niet te voorspellen. Dat is altijd de vraag: wat komt er binnen?", aldus Dusseljee.